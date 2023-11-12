Ким Кардашьян сделала намёк на отношения с Фрэнсисом Нганну

Американская фотомодель и актриса Ким Кардашьян поделилась своим мнением о бывшем чемпионе UFC Фрэнсисе Нганну, чем спровоцировала разговоры о том, что их пара, возможно, состоит в отношениях.

«Я совместима с бывшим бойцом UFC Фрэнсисом Нганну, я чувствую его энергию внутри себя. Думаю, что однажды у меня будет удовольствие посетить Камерун», — приводит слова Кардашьян Reality Titbit со ссылкой на True Boxing News.

Напомним, Нганну недавно дебютировал в профессиональном боксе в поединке против британского тяжеловеса Тайсона Фьюри.

Ким Кардашьян ранее находилась в браке с американским рэпером Канье Уэстом. У пары есть четыре общих ребёнка: Норт Уэст, Сейнт Уэст, Чикаго Уэст и Саам Уэст. Пара рассталась в 2022 году.