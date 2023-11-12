Брансон — о бое Павлович — Аспиналл: Том поджарил Сергея, я был неправ

Американский боец смешанных единоборств Дерек Брансон отреагировал на поражение россиянина Сергея Павловича от британца Тома Аспиналла в бою за временный пояс чемпиона тяжёлого веса в UFC.

Отметим, что перед боем Брансон написал, что не видит, как Павлович может проиграть бой с Аспиналлом, и ставит на россиянина в этом противостоянии.

«Чёрт! Том поджарил Сергея. Признаю свою неправоту», – написал Брансон в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно о том, что чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс получил травму и выбыл из титульного боя со Стипе Миочичем. В связи с этим руководители UFC приняли решение ввести временный пояс.

Отметим, что поединок между Павловичем и Аспиналлом проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).