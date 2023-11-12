«Мы ещё встретимся с Сергеем». Аспиналл — о реванше с Павловичем

Британский боец Том Аспиналл сообщил, что в будущем может ещё раз встретиться с россиянином Сергеем Павловичем в октагоне.

«Я определённо думаю, что мы с ним ещё пересечёмся. Ему вроде 31 год, мне 30 лет. Мы оба можем драться ещё минимум пять лет. Поверьте мне — он продолжит вырубать людей в тяжёлом весе. Мы наверняка ещё встретимся.

Но на данный момент я лучший тяжеловес мира. Когда двери в октагон закрываются, я могу делать такое, что не под силу другим тяжеловесам. У меня совершенно иначе работает мозг, я вижу варианты для таких ударов, которые никому и в голову не придут. Поэтому я принимаю решения, которые другие вообще не рассматривают», – сказал Аспиналл на пресс-конференции после боя с Павловичем.

Отметим, что поединок между Павловичем и Аспиналлом проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Британец победил нокаутирующим ударом в первом раунде.