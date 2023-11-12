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Алекс Перейра ответил на троллинг со стороны Адесаньи

Алекс Перейра ответил на троллинг со стороны Адесаньи
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Обладатель титула чемпиона UFC, который на прошедшем турнире промоушена одержал победу над Иржи Прохазкой и вызвал Исраэля Адесанью на третий бой, ответил новозеландцу на троллинг с его стороны, когда тот выложил фотографию нокаутированного Перейры в своих социальных сетях.

«Независимо от того, что он сказал, я вёл себя уважительно, и я имею в виду то, о чём я говорил. Я дам ему шанс. Он не выглядит мотивированным, и я думаю, что этот бой хотел бы увидеть каждый, поэтому постараюсь побудить его к возвращению», — приводит слова Перейры MMA Fighting.

Напомним, впервые Перейра встретился с Адесаньей в ноябре 2022 года и победил нокаутом в пятом раунде, однако пять месяцев спустя Адесанья взял реванш, нокаутировав бразильца в конце второго раунда.

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