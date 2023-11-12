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Дональд Трамп в компании Такера Карлсона посетил UFC 295

Дональд Трамп в компании Такера Карлсона посетил UFC 295
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В ночь на 12 ноября на культовом стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», расположенном в Нью-Йорке (США), прошёл очередной турнир промоушена UFC. На ивенте, помимо множества именитых гостей, также присутствовал 45-й президент Соединённых Штатов Америки (США) Дональд Трамп.

На событие под тщательным присмотром охраны Трамп пришёл вместе с американским журналистом Такером Карлсоном, ранее уволенным с канала Fox, и музыкантом Kid Rock. О присутствии Трампа также высказался и глава промоушена UFC Дана Уайт.

«Это невероятно. Я не знаю насчёт исторического величия, но невероятно то, что он сделал за столь короткий промежуток времени», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Отметим, что в главном поединке вечера встречались бразилец Алекс Перейра и чех Иржи Прохазка. Перейра отправил своего оппонента в нокаут во втором раунде и завоевал титул чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории.

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