Рустам Талдиев завоевал золото на чемпионате мира по самбо

Состоялся финальный поединок чемпионата мира по боевому самбо, проходящего в Ереване (Армения).

Россиянин Рустам Талдиев, выступающий в весовой категории до 71 кг, встретился со Стефаном Зупариком из Сербии. Встреча завершилась победой Талдиева.

Напомним, ранее золотые медали завоевали Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Саян Хертек (до 58 кг), Владимир Леонтьев (до 64 кг), Рамед Гукев (до 71 кг), Ксения Задворнова (до 72 кг), Артём Осипенко (свыше 98 кг), Мухтар Гамзаев (боевое самбо, до 58 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо, до 64 кг) и Загид Гайдаров (боевое самбо, до 79 кг).

Чемпионат мира проходит с 10 по 12 ноября. Россияне принимают участие в турнире в нейтральном статусе.