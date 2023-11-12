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Россиянка Кусанова завоевала серебро на ЧМ-2023 по самбо в Армении

Россиянка Кусанова завоевала серебро на ЧМ-2023 по самбо в Армении
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Состоялся финальный поединок чемпионата мира по спортивному самбо, проходящего в Ереване (Армения).

Россиянка Жанара Кусанова, выступающая в весовой категории свыше 80 кг, провела схватку с Аларым Абеновой из Казахстана. Встреча завершилась победой Абеновой.

Напомним, ранее золотые медали завоевали Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Саян Хертек (до 58 кг), Владимир Леонтьев (до 64 кг), Рамед Гукев (до 71 кг), Ксения Задворнова (до 72 кг), Артём Осипенко (свыше 98 кг), Мухтар Гамзаев (боевое самбо, до 58 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо, до 64 кг), Рустам Талдиев (боевое самбо, до 71 кг) и Загид Гайдаров (боевое самбо, до 79 кг).

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