Российские самбисты завоевали семь медалей в третий день ЧМ-2023
Самбисты из России завоевали семь медалей по итогам третьего дня чемпионата мира по самбо, прошедшего в Ереване (Армения).
Егор Сухопаров завоевал бронзу в весовой категории до 80 кг (спортивное самбо);
Дарья Речкалова завоевала бронзу в весовой категории до 80 кг (спортивное самбо);
Рустам Талдиев завоевал золото в весовой категории до 71 кг (боевое самбо);
Жанара Кусанова завоевала серебро в весовой категории свыше 80 кг (спортивное самбо);
Михаил Кашурников завоевал золото в весовой категории свыше 98 кг (боевое самбо);
Саид Саидов завоевал золото в весовой категории до 88 кг (боевое самбо);
Антон Коновалов завоевал золото в весовой категории до 98 кг (спортивное самбо).
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