Российские самбисты завоевали семь медалей в третий день ЧМ-2023

Самбисты из России завоевали семь медалей по итогам третьего дня чемпионата мира по самбо, прошедшего в Ереване (Армения).

Егор Сухопаров завоевал бронзу в весовой категории до 80 кг (спортивное самбо);

Дарья Речкалова завоевала бронзу в весовой категории до 80 кг (спортивное самбо);

Рустам Талдиев завоевал золото в весовой категории до 71 кг (боевое самбо);

Жанара Кусанова завоевала серебро в весовой категории свыше 80 кг (спортивное самбо);

Михаил Кашурников завоевал золото в весовой категории свыше 98 кг (боевое самбо);

Саид Саидов завоевал золото в весовой категории до 88 кг (боевое самбо);

Антон Коновалов завоевал золото в весовой категории до 98 кг (спортивное самбо).