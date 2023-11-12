Олейник оценил шансы Анкалаева в бою с Перейрой

Именитый российский боец смешанного стиля Алексей Олейник, в прошлом выступавший в UFC, высказался о возможном поединке в полутяжёлом весе (до 93 кг) организации между соотечественником Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой.

«Будет в любом случае интересно, сколько продержится Перейра. Всегда была одна интрига – Джонс протянет или нет, и всех годами протягивал, а сейчас интриги больше. Никто не был на 100 процентов уверен, кто из них выиграет.

Он очень нестандартный боец. У него есть элементы, которые я вижу у Аспиналла: необычный футворк, скорость резкая и жёсткие удары. Анкалаеву придётся собираться и много работать. Но он реально крутой боец, находится на очень высоком уровне, и это один из главных фаворитов этого веса, и тот боец, который может отобрать у Перейры пояс», — приводит слова Олейника MMA.Metaratings.ru.

Напомним, сегодня, 12 ноября, Перейра досрочно победил чеха Иржи Прохазку и стал чемпионом UFC в двух весовых категориях.