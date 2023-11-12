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Деонтей Уайлдер оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело

Деонтей Уайлдер оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер высказался о потенциальном бое между действующим лидером рейтинга pound-for-pound соотечественником Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и мексиканцем Саулем Альваресом (60-2-2, 39 KO).

«В этом бою я выберу Теренса. Мне нравится Теренс, в нём ощущается боец, он может драться в обеих стойках, и в нём нет страха. Он выходит на ринг исключительно ради боя. Я не думаю, что Канело его сломает. Если один план не сработает, тогда он перейдёт к другому. Он будет искать варианты, и я считаю, что он создаст Канело проблемы», — сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу EsNews.

Ранее стало известно, что Международная боксёрская федерация (IBF) лишила Кроуфорда статуса абсолютного чемпиона мира.

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