Прохазка: я вернусь сильнее, чем когда-либо

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка прокомментировал досрочное поражение в поединке с бразильцем Алексом Перейрой, который состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

Напомним, бойцы оспорили вакантный титул организации, и Перейра победил техническим нокаутом во втором раунде.

«Всем привет. Я просто хотел бы сказать всем спасибо за поддержку. Для меня поражение это лишь мотивация, ничего более. Майк Годдард [рефери] был прав, ещё две-три секунды, и всё могло закончиться иначе. Произошло то, что произошло. Я принимаю это. И я вернусь сильнее, чем когда-либо», — сказал Прохазка в социальных сетях.

Ранее Алексей Олейник оценил шансы Магомеда Анкалаева в бою с Перейрой.