Джамал Хилл отреагировал на победу Перейры в бою с Прохазкой

Бывший чемпион UFC американец Джамал Хилл прокомментировал результат титульного поединка между бразильцем Алексом Перейрой и чехом Иржи Прохазкой, который состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«В целом, я считаю, что ни один из этих чуваков не находится на моём уровне. Ни один. Не думаю, что они безупречны в каком-либо аспекте игры. Не терпится выздороветь и продемонстрировать это.

Перейра отлично справился. Он «выключил» ногу [Прохазки], занявшись этим с самого начала. Он сохранял терпение. Он показал, что нельзя просто выходить, хватать его и валить на землю. Он показал, что способен делать в полутяжёлом весе то же, что и в среднем. И это увлекает. Он вдохновил меня на возвращение», — сказал Хилл в эфире ESPN.