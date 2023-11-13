Российские самбисты выиграли медальный зачёт ЧМ-2023 в Армении

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Сборная России по самбо возглавила медальный зачёт чемпионата мира 2023 года, прошедшего с 10 по 12 ноября в Ереване (Армения).

Отечественные спортсмены завоевали 18 медалей, 13 из которых – высшего достоинства. Семь наград получили представители боевого самбо, 11 — спортивного самбо. Капитан российской сборной, 35-летний уроженец Брянска Артём Осипенко стал 10-кратным чемпионом мира.

Чемпионат мира по самбо. Командный зачёт:

1. Россия (13 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовых);

2. Узбекистан (2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовых);

3. Казахстан (1 золотая, 2 серебряные и 5 бронзовых);

4. Румыния (1 золотая, 2 серебряные и 2 бронзовые);

5. Беларусь (1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые).