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«Вернёмся сильнее». Сергей Павлович — о поражении от Тома Аспиналла

«Вернёмся сильнее». Сергей Павлович — о поражении от Тома Аспиналла
Сергей Павлович
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович ответил на поддержку со стороны болельщиков после поражения от британца Тома Аспиналла на UFC 295.

«Друзья! Спасибо вам всем за вашу поддержку! Мы будем работать над ошибками и вернёмся сильнее!», – написал Павлович в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, после сегодняшней победы Аспиналл стал обладателем временного пояса в тяжёлом весе. Ранее стало известно о том, что чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс получил травму и выбыл из титульного боя со Стипе Миочичем. В связи с этим руководители UFC приняли решение ввести временный пояс.

Отметим, что поединок между Павловичем и Аспиналлом проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

Теперь на счету Аспиналла 14 побед и три поражения. У Павловича 18 побед и два поражения.

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