WBA может снять ограничения на проведение поединков в России

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов озвучил планы организации на ближайший год.

«Уже два года концепция RCC построена на том, что мы берём лучших боксёров из сборной России, первых номеров, начинаем их развивать. Атаев стал чемпионом мира среди любителей, в декабре у него будет серьёзный соперник. Агрба уже вошёл в десятку WBA: надеемся, что он к концу следующего года будет претендентом на титул чемпиона мира.

В следующем году мы планируем как минимум два, возможно, и три больших турнира. Первый пройдёт в феврале. Пока, так скажем, очень многое будет зависеть от переговоров с WBA. Очень возможно, что в следующем году по WBA в России могут состояться большие бои. Пока без имён, но планы есть.

Я так скажу — если бы мы вот эти два года не потеряли из-за ограничений, в нашей команде было бы уже 4-5 чемпионов мира. Надеюсь, что не за горами [момент], когда их отменят, и мы вернём эти бои в Екатеринбург и Челябинск», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.