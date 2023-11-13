Перейра: Прохазка ничем меня не удивил

Бразильский боец UFC Алекс Перейра высказался по поводу своего поединка с Иржи Прохазкой.

«Я знал, что бой будет тяжелым, Иржи настоящий воин. Это был достаточно удобный матч для меня, потому что он предпочитает драться в стойке. Так что он меня ничем не удивил, разве что хорошей работой с дистанции в первом раунде. Он хорошо атаковал, был агрессивен, но постепенно я поймал свой ритм.

Я думаю, это была хорошая остановка, потому что я жестко бил по нему. Попал левым хуком и он упал. Со стороны могло показаться, что это проход в ноги, но Иржи просто упал, я нанес еще несколько ударов и почувствовал, что он обмяк, так что остановка была оправданной», – сказал Перейра на пресс-конференции.

Поединок завершился во втором раунде досрочной победой бразильского бойца. Перейра нокаутировал Прохазку, забрав поединок и чемпионский пояс в полутяжёлом весе. В активе Перейры теперь девять побед и два поражения. У Прохазки 29 побед и четыре поражения. Чех шёл на серии из 15 побед в ММА.

Напомним, в последнем бою Перейра встречался с поляком Яном Блаховичем. Поединок состоялся в ночь на 30 июля мск на UFC 291, продлился все три раунда и завершился победой Алекса раздельным решением судей. Для Перейры это был первый поединок в рамках полутяжёлого дивизиона.