Дана Уайт назвал главного претендента на бой с Алексом Перейрой

Руководитель UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу следующего соперника для бразильца Алекса Перейры.

«Исраэль теперь выступает в другой категории. Поединок, который имеет смысл, – это Перейра против Хилла, когда Джамал будет готов.

Алекс перешел на категорию выше, но я не думаю, что Иззи тоже хочет подняться в полутяжелый вес. Не знаю. Я уверен, что люди захотят увидеть еще одну схватку этих парней, но пока у меня нет ответа на этот вопрос. Давайте сначала посмотрим, когда Иззи вернется и что он захочет делать.

С учетом его достижений, мы готовы сделать для него все. Если он захочет подняться и снова подраться с Перейрой, мы, вероятно, это устроим. Наверное, сначала, нужно будет дать Адесанье бой в этом весе. Если он победит, то подерется за титул», — сказал Уайт на пресс-конференции.