«Абдулманап перевернулся в гробу». Конор — о проваленном допинг-тесте Усмана Нурмагомедова

Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, в котором крайне агрессивно высказался по поводу проваленного допинг-теста Усмана Нурмагомедова.

«Ни капли не удивился, когда узнал, что у члена команды Хабиба Нурмагомедова оказался положительный тест на стероиды. Лицемеры высшего разряда. Стероиды – это харам! Позор Аллаха висит над кланом Нурмагомедовых. Мошенники! Абдулманап перевернулся в гробу», – написал Макгрегор.

Напомним, ранее стало известно, что Нурмагомедов отстранён от выступлений на шесть месяцев.

По словам исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния (SCAC) Энди Фостера в интервью журналисту Ариэлю Хельвани, у Нурмагомедова был рецепт на использование запрещённого вещества, однако он не подал заявку на разрешение его употребления.

Усману Нурмагомедову 25 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2017 году и в апреле 2021-го впервые провёл поединок в Bellator. Всего на счету россиянина в MMA 17 побед и ни одного поражения.