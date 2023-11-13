Прохазка согласился с решением судьи остановить его бой с Перейрой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка прокомментировал решение судти Марка Говарда остановить его поединок с бразильцем Алексом Перейрой, который состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Марк Годдард был прав, может быть, еще 2-3 секунды, и все могло закончиться по-другому. Но что произошло, то произошло. Я принимаю это», — сказал Прохазка в социальных сетях.

Поединок завершился во втором раунде досрочной победой бразильского бойца. Перейра нокаутировал Прохазку, забрав поединок и чемпионский пояс в полутяжёлом весе. В активе Перейры теперь девять побед и два поражения. У Прохазки 29 побед и четыре поражения. Чех шёл на серии из 15 побед в ММА.

Напомним, в последнем бою Перейра встречался с поляком Яном Блаховичем. Поединок состоялся в ночь на 30 июля мск на UFC 291, продлился все три раунда и завершился победой Алекса раздельным решением судей. Для Перейры это был первый поединок в рамках полутяжёлого дивизиона.