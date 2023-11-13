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Олейник рассказал о своей подготовке к поединку с Томпсоном

Олейник рассказал о своей подготовке к поединку с Томпсоном
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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник высказался по поводу предстоящего поединка с Оли Томпсоном.

«У меня есть бой с Оли Томпсоном. Ни про кого больше не хочу говорить, ни про Джонса, ни про Александра Емельяненко или кого бы то еще. У меня есть соперник, на которого я ориентируюсь, а ближние, дальние и потенциальные варианты сейчас нет смысла обсуждать. У меня назначен соперник и остался месяц до боя. Самое простое и менее энергозатратное поведение – это то, что выбрал сейчас. Рассказывать, что я бы хотел еще подраться с кем-то будет неправильно. Зачем перед боем говорить о своих фантазиях.

У меня самая лучшая форма за последние годы была в бою по боксу, который был два-три месяца назад. Она была даже лучше, чем в последних двух-трех боях в UFC. Сейчас я, к сожалению, еще не достиг этой формы. У меня есть месяц, и я постараюсь к ней подойти», – приводит слова Олейника Metaratings.

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