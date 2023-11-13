Чимаев рассказал, с кем бы он хотел провести следующий поединок

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев рассказал, с кем бы он хотел провести свой следующий поединок.

«Мне без разницы, с кем драться. Дрикус Дю Плесси выиграл у моего близкого друга, Даррена Тилла, хотелось бы реванш взять у него. И с Шоном мы на спаррингах хорошо работали. По сути, я все спарринги у него выиграл, но теперь надо показать это в клетке. Хочется себе доказать, что я могу у него в клетке тоже выиграть», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу ММАТИКА.

Напомним, в последнем поединке Чимаев встречался с американцем Камару Усманом. Их бой состоялся 21 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 294. Противостояние продлилось всю дистанцию (три раунда) и завершилось победой Хамзата судейским решением. Всего на счету Чимаева 13 боёв в ММА, в каждом из которых он одерживал победы. На счету Усмана 20 побед при четырёх поражениях.