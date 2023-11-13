Хилл: бой Прохазки с Перейрой завершился слишком рано

Бывший чемпион UFC американец Джамал Хилл дал комментарий по поводу поединка между бразильцем Алексом Перейрой и чехом Иржи Прохазкой, который состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Я думаю, что бой закончился слишком рано. Прохазка все еще держал руки. Нужно позволить чемпиону драться. Иржи – чемпион, и я думаю, что он действительно заслужил уважение, которое дает ему шанс подраться в такой ситуации. Ему не дали такую возможность. Но это игра», – приводит слова Хилла ESPN.

Напомним, поединок завершился досрочной победой бразильского бойца во втором раунде. Перейра нокаутировал Прохазку, выиграв поединок и забрав чемпионский пояс в полутяжёлом весе. В активе Перейры теперь девять побед и два поражения. У Прохазки 29 побед и четыре поражения. Чех шёл на серии из 15 побед в ММА.