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Вагаб Вагабов выразил желание подраться со Штырковым на голых кулаках

Вагаб Вагабов выразил желание подраться со Штырковым на голых кулаках
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Российский боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов дал комментарий по поводу поединка между Иваном Штырковым и Владимиром Минеевым, а также выразил желание провести бой на голых кулаках с одним из бойцов.

«Думаю, что шансы у Штыркова безусловно есть. Он недавно показал, как может бить опытного кикбоксера [Романкевича], у которого 50 поединков за спиной. Скорее всего, победа будет на стороне Вовы Минеева. По ММА шансов больше у Вани.

Также обсуждался мой поединок против Ивана Штыркова: этот бой возможен, желание есть. В случае победы Ивана над Минеевым, наш бой станет более реален. Скажу больше, этот поединок интересен не только по трем известным сегодня дисциплинам: боксу, кикбоксингу и ММА. Добавлю сюда и бой на голых кулаках в RCC HARD», — приводит слова Вагабова пресс-служба RCC.

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