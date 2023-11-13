Вартанян рассказал, что он ведёт переговоры с UFC

Российский боец ММА Эдуард Вартанян рассказал, что он ведёт переговоры с UFC.

«Я сейчас в Лас-Вегасе. Идёт процесс переговоров с UFC», — приводит слова Вартаняна «Матч ТВ».

На счету 32-летнего Вартаняна 29 поединков в смешанных единоборствах, из них 25 побед и четыре поражения. Единственным поединком в 2023 году для Вартаняна был триумфальный финал Гран-при промоушена АСА. На данный момент Вартанян является победителем Гран-при лиги ACA в лёгкой весовой категории.

АСА — российская промоутерская компания, основанная в 2014 году, которая проводит бои по смешанным единоборствам, кикбоксингу и джиу-джитсу.