Мокаев объяснил, почему он болел за Аспиналла в бою с Павловичем

Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев рассказал, почему он поддерживал Тома Аспиналла в поединке с россиянином Сергеем Павловичем.

«Тем, кто писал, что я русофоб и болел специально против Павловича, потому что он русский: Том и его отец были моими тренерами с 12 лет по джиу-джитсу.

За нормальных пацанов, таких как Малыхин и Пётр Ян, я болею, а Павловича не знаю лично», – написал Мокаев в социальных сетях.

Напомним, после победы Аспиналл стал обладателем временного пояса в тяжёлом весе. Ранее стало известно о том, что чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс получил травму и выбыл из титульного боя со Стипе Миочичем. В связи с этим руководители UFC приняли решение провести бой за временный пояс.

Отметим, что поединок между Павловичем и Аспиналлом проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

Теперь на счету Аспиналла 14 побед и три поражения. У Павловича 18 побед и два поражения.