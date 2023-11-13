Штырков рассказал, как он относится к фразе «Русские вперёд»

Лидер клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков рассказал о своём отношении к фразе «Русские вперёд».

«Есть во фразе «Русские вперёд» негативный контекст? Я себе не позволяю такие мысли, потому что сужу людей по себе и пытаюсь на своём примере объяснить поступок другого человека. Почему русские, а не славяне? По какому признаку определяется русский? Тот, кто живёт в РФ, выступает под нашим флагом или мы делим россиян на нации? Тогда надо орать «Славяне, вперёд».

Будет конкретизация – за каких именно русских/россиян вы болеете. В простонародье, когда я говорю «русский», речь идёт о человеке, проживающем в России. Не деля на нации. Если делить на нации, нужно кричать «славянин». Русский и россиянин – не совсем одно и то же. Но если мы берём спорт и массовость, тогда очень странно. Нечестно по отношению к российским спортсменам. Если ты – молодец, значит, русский спортсмен, если кому-то не нравишься – уже не русский спортсмен. Я понимаю, в чём смысл и подтекст «Русских вперёд», но не понимаю, для чего. Точнее, я понимаю, если это кричать, разделяя по национальному признаку – это не очень хорошо», — приводит слова Штыркова Metaratings.