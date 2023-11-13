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Гаджиев прокомментировал дисквалификацию Усмана Нурмагомедова

Гаджиев прокомментировал дисквалификацию Усмана Нурмагомедова
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал проваленный допинг-тест чемпиона Bellator в лёгком весе (до 70 кг) Усмана Нурмагомедова.

Напомним, 11 ноября стало известно, что Нурмагомедов получил шестимесячную дисквалификацию. Сообщается, что боец имел врачебное разрешение на использование запрещённого вещества, однако не уведомил об этом атлетическую комиссию.

«Здесь надо смотреть объяснения от Усмана. Дыма без огня не бывает, что-то, конечно же, произошло. Не будем сейчас делать круглые глаза. Уверен, что Усман в ближайшее время вернётся с прямой речью от себя. Расскажет, что произошло, если принимал то, что принимал. Бывает, принимаешь сознательно, бывает, по недоразумению, бывает, врачи не то прописали. Вот, знаете, парадокс, команда Хабиба всегда отличалась тем, что они были суперчистые, никто никогда на допинге не попадался, поэтому это, конечно, нонсенс», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

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