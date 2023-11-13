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«Это беспрецедентно». Кормье оценил победу Перейры над Прохазкой

«Это беспрецедентно». Кормье оценил победу Перейры над Прохазкой
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье высказался о выступлении бразильца Алекса Перейры в поединке с чехом Иржи Прохазкой, который состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

Напомним, Перейра победил техническим нокаутом во втором раунде, став чемпионом организации во втором дивизионе.

«Алекс бил лоу-кик за лоу-киком. Он ударил меня таким лоу-киком перед выступлением, и я скажу вам, что это паршиво. То, как он втыкается в твою голень… Он нанёс Прохазке серьёзный урон, сумев замедлить его.

Иржи смог повалить Алекса и, возможно, забрал раунд, но мы снова убедились в развитии Перейры. Иржи потряс его в начале второго раунда, но Алекс подловил его на отходе, уронил, и теперь у нас новый чемпион.

У парня всего 11 боёв в MMA, семь боёв в UFC, но уже два титула. Это беспрецедентно», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

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