Эвандер Холифилд сказал, кто победит в бою Уайлдера и Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях легендарный американец Эвандер Холифилд высказался о потенциальном поединке в супертяжёлом весе между звёздами дивизиона, соотечественником Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO) и британцем Энтони Джошуа (26-3, 23 KO).

«Я считаю, что Уайлдер достанет его. Достанет его своим тяжёлым ударом из-за того, как дерётся Джошуа. Он остаётся на дистанции и открыт для удара. А когда вы открыты таким образом, Уайлдер достаёт вас правым прямым», — сказал Холифилд в интервью YouTube-каналу EsNews.

Ранее стало известно, что Уайлдер и Джошуа могут выступить в рамках одного боксёрского шоу в Саудовской Аравии.

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Джошуа отрабатывает удары на матрасе: