Ян Блахович обратился к Перейре после его победы над Прохазкой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) поляк Ян Блахович высказался о выступлении бразильца Алекса Перейры в поединке с чехом Иржи Прохазкой, который состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

Напомним, Перейра победил техническим нокаутом во втором раунде, став новым чемпионом дивизиона.

«Алекс Перейра, я знаю, что ты проныра. Ты вызвал Адесанью. Отличное выступление, но у нас с тобой есть незаконченное дело. В следующий раз судьи не будут делать тебе подачки», — написал Блахович в соцсети X (ранее Twitter).

36-летний Алекс Перейра стал первым бойцом в истории UFC, завоевавшим два титула за семь поединков. Примечательно, что бразилец добился этого всего за два года в организации.