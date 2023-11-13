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Стал известен главный кард турнира UFC 296

Стал известен главный кард турнира UFC 296
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Бойцовский промоушен UFC анонсировал главный кард турнира UFC 296, который пройдёт в ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (США).

Напомним, в главном бою чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс сразится с американцем Колби Ковингтоном.

В соглавном событии обладатель титула в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Алешандре Пантожа проведёт защиту против американца Брэндона Ройвала.

UFC 296. Главный кард:

Леон Эдвардс (Великобритания) — Колби Ковингтон (США);
Алешандре Пантожа (Бразилия) – Брэндон Ройвал (США);
Шавкат Рахмонов (Казахстан) – Стивен Томпсон (США);
Тони Фергюсон (США) – Пэдди Пимблетт (Великобритания);
Висенте Луке (Бразилия) – Иан Гарри (Ирландия).

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