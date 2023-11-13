Перейра: в начале карьеры бойца даже не знал, смогу ли содержать себя

Бразильский боец смешанного стиля Алекс Перейра, на минувшем турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США) завоевавший титул во второй весовой категории, высказался о своём становлении в спорте.

«Для меня это многое значит. После стольких лет тренировок и дисциплины… Для меня важно показывать всем, откуда я пришёл и как скромно начинал.

В начале карьеры я даже не знал, смогу ли содержать себя, смогу ли зарабатывать этим на жизнь. Но благодаря множеству хороших людей, откликнувшихся на мою мотивацию, я стал чемпионом в двух весовых категориях», — сказал Перейра на послематчевой пресс-конференции.

36-летний Алекс Перейра стал первым бойцом в истории UFC, завоевавшим два титула за семь поединков. Примечательно, что бразилец добился этого всего за два года в организации.