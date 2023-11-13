Аспиналл: перед выходом на бой с Павловичем думал, что я вообще творю

Британский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Том Аспиналл высказался о психологическом давлении перед боем с россиянином Сергеем Павловичем, который состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Ожидал ли я подобного расклада? Нет, что уж скрывать. Эти две с половиной недели получились безумными. У меня вообще не было никакой подготовки, я определённо не был в форме. Мне позвонили через три-четыре дня после того, как я сорвал спину. Я даже не мог двигаться. И у меня не было визы.

В раздевалке перед выходом на бой я думал: «Что я вообще творю?» Многие в единоборствах пытаются спрятать страх, но я могу честно сказать, что я боялся. И это причина, по которой я показываю максимум», — сказал Аспиналл на пресс-конференции.