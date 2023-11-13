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Аспиналл подтвердил, что вышел на бой с Павловичем с травмой

Аспиналл подтвердил, что вышел на бой с Павловичем с травмой
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Британский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Том Аспиналл подтвердил слух о том, что он вышел на поединок с россиянином Сергеем Павловичем с травмой.

По словам Аспиналла, перед боем он повредил спину, которую не успел вылечить до выступления.

«Спина всё ещё не в порядке. Я делал массажи, ходил к мануальному терапевту, принимал ледяные ванны и джакузи, но спина всё ещё болит, и я должен её пролечить, когда вернусь домой», — сказал Аспиналл на пресс-конференции.

Напомним, поединок Аспиналла и Павловича состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США) и завершился победой британца техническим нокаутом в первом раунде.

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