В команде Уокера назвали дату реванша с Анкалаевым

Реванш в полутяжёлом весе (до 93 кг) между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером состоится на турнире UFC Fight Night, который пройдёт 14 января в Лас-Вегасе (США). Об этом в подкасте The MMA Hour сообщил тренер бразильца Джон Кавана.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) октябре и был признан несостоявшимся. Анкалаев нанёс непреднамеренный запрещённый удар коленом в голову, после чего рефери дал Уокеру паузу на восстановление, однако вышедший в клетку врач принял решение снять бразильца. После выступления оба спортсмена подтвердили готовность немедленно провести реванш.

Ранее Алексей Олейник оценил шансы Анкалаева в поединке с новым чемпионом дивизиона Алексом Перейрой.