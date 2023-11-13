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Адесанья: когда я встречался с Перейрой в последний раз, его вырубили

Адесанья: когда я встречался с Перейрой в последний раз, его вырубили
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Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья прокомментировал победу своего бывшего соперника бразильца Алекса Перейры над чехом Иржи Прохазкой.

Напомним, Перейра победил техническим нокаутом во втором раунде, став новым чемпионом в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг).

«Правда заключается в том, что нокаут, в который я отправил его, останется с ним. Поражение беспокоит его, и я в восторге от этого. Он завоевал ещё один пояс на той же арене. Думаю, что его следующим соперником станет Джамал Хилл, но мне приятно думать о том, что нокаут не даёт ему покоя.

Что он сказал, когда бросил мне вызов? «Иди к папочке?» Когда я встречался с ним в последний раз, его вырубили», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

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