Дана Уайт объяснил, в чём Перейра превзошёл Адесанью

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался об успехе бразильского бойца Алекса Перейры, всего за семь боёв в организации завоевавшего титулы в двух весовых категориях.

Напомним, на минувшем турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США) Перейра победил техническим нокаутом во втором раунде чешского экс-чемпиона Иржи Прохазку и стал обладателем титула в полутяжёлом весе (до 93 кг).

«Алекс адаптировался в ММА за очень короткое время. Я думаю, что он даже превзошёл Исраэля Адесанью. Парни вышли из одного спорта. Очень тяжело поменять стиль и стать бойцом ММА», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее Алексей Олейник оценил шансы российского экс-претендента на титул Магомеда Анкалаева в потенциальном бою с Перейрой.