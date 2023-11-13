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Дана Уайт объяснил, в чём Перейра превзошёл Адесанью

Дана Уайт объяснил, в чём Перейра превзошёл Адесанью
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Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался об успехе бразильского бойца Алекса Перейры, всего за семь боёв в организации завоевавшего титулы в двух весовых категориях.

Напомним, на минувшем турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США) Перейра победил техническим нокаутом во втором раунде чешского экс-чемпиона Иржи Прохазку и стал обладателем титула в полутяжёлом весе (до 93 кг).

«Алекс адаптировался в ММА за очень короткое время. Я думаю, что он даже превзошёл Исраэля Адесанью. Парни вышли из одного спорта. Очень тяжело поменять стиль и стать бойцом ММА», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее Алексей Олейник оценил шансы российского экс-претендента на титул Магомеда Анкалаева в потенциальном бою с Перейрой.

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