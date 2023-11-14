Леон Эдвардс заявил о желании сразиться за титул UFC в среднем весе

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс заявил о желании сразиться за титул организации в среднем дивизионе (до 84 кг).

«Да, очевидно, тот факт, что Исраэль больше не чемпион в среднем весе, открывает для меня двери. Стрикленд дерётся с дю Плесси, было бы здорово подраться с кем-то из них… Подходят ли они мне? Идеально. Я большой.

Я хотел бы стать первым двойным чемпионом из Великобритании. Это определённо одна из моих целей. Было бы идеально, если бы это произошло в следующем бою. Средний дивизион сейчас не впечатляет», — сказал Эдвардс в интервью Sky Sports.

Напомним, в своём следующем бою на UFC 296 Эдвардс проведёт защиту титула против американца Колби Ковингтона.