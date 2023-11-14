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Пимблетт сказал, что отличает Аспиналла от остальных тяжеловесов UFC

Пимблетт сказал, что отличает Аспиналла от остальных тяжеловесов UFC
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Звёздный британский легковес Пэдди Пимблетт прокомментировал победу соотечественника Тома Аспиналла в поединке с россиянином Сергеем Павловичем, который состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Выйти против такого бойца, как Павлович, на двухнедельном уведомлении и нокаутировать его за минуту и десять секунд… невероятно. Я предсказывал победу Тома, но, по правде сказать, я считал, что ему понадобится раунд, чтобы победить приёмом.

Том слишком быстр для всех этих тяжеловесов. Они не двигаются быстро, а он двигается как средневес», — сказал Пимблетт в интервью Sky Sports.

Тому Аспиналлу 30 лет. Британец дебютировал в UFC в 2020 году и провёл в организации восемь боёв, в семи одержав победы.

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