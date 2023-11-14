Теофимо Лопес объяснил, почему его бой с Джервонтой Дэвисом не состоится

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а ныне обладатель титула в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), американец Теофимо Лопес высказался о звёздном соотечественнике Джервонте Дэвисе.

В частности, Лопес заявил, что Дэвис может не встречаться с элитными соперниками до конца карьеры, зарабатывая деньги на посредственной оппозиции.

«Причина, по которой бой с Танком Дэвисом не состоится, очевидно, заключается в том, что у его команды есть план на то, что они будут делать. Ему не нужно подниматься выше второсортных бойцов и не нужно спускаться к третьесортным», — сказал Лопес в интервью ProBoxTV.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в апреле, Дэвис нокаутировал соотечественника Райана Гарсию.