Трёхкратный чемпион мира по боевому самбо Рустам Талдиев вернулся домой

Трёхкратный чемпион мира по боевому самбо Рустам Талдиев вернулся в Санкт-Петербург после участия в чемпионате мира по самбо.

«Я ехал на чемпионат мира за золотой медалью и перед выходом на ковёр настраивался только на победу. Хочу поблагодарить свою семью, тренеров, спарринг-партнёров и всех, кто оказывал поддержку и верил в мои силы. Спасибо!» — приводит слова Талдиева пресс-служба Всероссийской федерации самбо.

Напомним, 12 ноября Рустам Талдиев выиграл золотую медаль на чемпионате мира по самбо (Ереван) в категории боевое самбо. Это третий чемпионат мира, на котором российский спортсмен берёт золото.

Чемпионат мира по самбо. Командный зачёт:

1. Россия (13 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовых).

2. Узбекистан (2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовых).

3. Казахстан (1 золотая, 2 серебряные и 5 бронзовых).

4. Румыния (1 золотая, 2 серебряные и 2 бронзовые).

5. Беларусь (1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые).