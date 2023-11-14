Трёхкратный чемпион мира по боевому самбо Рустам Талдиев вернулся домой

Трёхкратный чемпион мира по боевому самбо Рустам Талдиев вернулся в Санкт-Петербург после участия в чемпионате мира по самбо.
«Я ехал на чемпионат мира за золотой медалью и перед выходом на ковёр настраивался только на победу. Хочу поблагодарить свою семью, тренеров, спарринг-партнёров и всех, кто оказывал поддержку и верил в мои силы. Спасибо!» — приводит слова Талдиева пресс-служба Всероссийской федерации самбо.
Напомним, 12 ноября Рустам Талдиев выиграл золотую медаль на чемпионате мира по самбо (Ереван) в категории боевое самбо. Это третий чемпионат мира, на котором российский спортсмен берёт золото.
Чемпионат мира по самбо. Командный зачёт:
1. Россия (13 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовых).
2. Узбекистан (2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовых).
3. Казахстан (1 золотая, 2 серебряные и 5 бронзовых).
4. Румыния (1 золотая, 2 серебряные и 2 бронзовые).
5. Беларусь (1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые).