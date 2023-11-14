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Махачев получил орден Почёта Республики Дагестан

Махачев получил орден Почёта Республики Дагестан
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Российский чемпион UFC Ислам Махачев награждён орденом Почёта Республики Дагестан III степени за заслуги в области физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения.

«Ислам Махачев за заслуги в области физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения награждён орденом Почёта Республики Дагестан III степени», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Дагестана.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок. В смешанных единоборствах на счету Махачева 25 побед и одно поражение.

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