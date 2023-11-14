Немков: Алекс Перейра — это не чемпионский уровень

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг), россиянин Вадим Немков высказался по поводу бразильского бойца Алекса Перейры.

«Думаю, что Алекс Перейра – это не чемпионский уровень, потому что чемпион UFC в полутяжёлом весе как минимум должен уметь бороться, защищаться, а он на ногах еле стоит. Его Прохазка перевёл спокойно, особо не напрягаясь. Да, он встал, но и Иржи не борец высокого уровня.

Мне кажется, что если Магомеду Анкалаеву дадут бой за титул, то он не выпустит Перейру с первого до пятого раунда», — сказал Немков на YouTube-канале «Ушатайка».

Напомним, в ночь на 12 ноября на культовом стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной турнир UFC, главным событием которого стал титульный бой в полутяжёлой весовой категории между бразильцем Алексом Перейрой и чехом Иржи Прохазкой, в котором победу нокаутом во втором раунде одержал бразильский мастер смешанных единоборств.