Порье считает, что Оливейра может победить в бою с Махачевым

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье высказал мнение о том, что бразильский боец Чарльз Оливейра сможет одержать победу в поединке с действующий чемпионом промоушена Исламом Махачевым.

«Если Оливейра настроен правильно, если он тот же самый парень, который дрался со мной, который дрался с Майклом Чендлером, то я думаю, что он может выиграть этот бой.

Я не думаю, что он хотел драться в том титульном бою. Он выглядел так, как будто не хотел там находиться. Это моё мнение. Но я лично знаю, что у него есть навыки, чтобы побеждать лучших парней в мире, и он делал это снова и снова. Если он пойдёт туда с настроем, готовый к бою, думаю, он сможет его победить», — приводит слова Порье MMAJunkie.