Штырков: Минеев ведёт себя достойно. Я немного переживал, что будет какая-то грязь

Лидер клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков высказался по поводу своего будущего соперника Владимира Минеева.

«Владимир ведёт себя достойно. Я не вижу никаких выпадов. Я немного переживал, что будет какая-то грязь. Прыгать и оскорблять друг друга – это недостойно профессиональных спортсменов», — сказал Штырков на пресс-конференции.

18 ноября в Сочи на площадке RED ARENA состоится чемпионский турнир по кикбоксингу. Главным событием вечера станет бой Владимира Минеева и Ивана Штыркова. Поединок может стать главным событием 2023 года для фанатов единоборств.

Напомним, в последнем поединке Владимир одержал победу над бразильцем Рафаэлем Карвальо. Его оппонент Иван Штырков, напротив, уступил техническим нокаутом в своём последнем поединке Константину Ерохину.