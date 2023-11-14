Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Штырков: каждый спортсмен делает свою историю. Сейчас — моё время

Штырков: каждый спортсмен делает свою историю. Сейчас — моё время
Аудио-версия:
Комментарии

Лидер клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков высказался по поводу своей карьеры.

«Я человек, который в 26 лет даже не понимал, что такое ударная техника. И сейчас выступаю на таком уровне, такая ответственность. Кикбоксинг, Минеев – соперник. Я прошёл такой путь. Для меня это внутренняя победа. Каждый спортсмен делает свою историю. Моя история – вот такая. Я принимаю вызовы и предложения, мне нравится. Сейчас – моё время. Я это понимаю», — сказал Штырков на пресс-конференции.

18 ноября в Сочи на площадке RED ARENA состоится чемпионский турнир по кикбоксингу. Главным событием вечера станет бой Владимира Минеева и Ивана Штыркова. Поединок может стать главным событием 2023 года для фанатов единоборств.

Напомним, в последнем поединке Владимир одержал победу над бразильцем Рафаэлем Карвальо. Его оппонент Иван Штырков, напротив, уступил техническим нокаутом в своём последнем поединке Константину Ерохину.

Материалы по теме
Штырков: Минеев ведёт себя достойно. Я немного переживал, что будет какая-то грязь
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android