«Это большая история для меня». Минеев — о бое со Штырковым

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев высказался по поводу предстоящего поединка с соотечественником Иваном Штырковым.

«Я без шапкозакидательского настроения. Это большая история для меня. Я отношусь к ней серьёзно», — сказал Минеев на пресс-конференции.

18 ноября в Сочи на площадке RED ARENA состоится чемпионский турнир по кикбоксингу. Главным событием вечера станет бой Владимира Минеева и Ивана Штыркова. Поединок может стать главным событием 2023 года для фанатов единоборств.

Напомним, в последнем поединке Владимир одержал победу над бразильцем Рафаэлем Карвальо. Его оппонент Иван Штырков, напротив, уступил техническим нокаутом в своем крайнем поединке Константину Ерохину.