Штырков призвал наказать людей, устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы

Лидер клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков дал комментарий по поводу беспорядков в аэропорту Махачкалы.

«Это вообще не смешно — это страшно. Мы видим, что прилетел самолёт, люди ждут, их не выпускают. Ужас, ненормально. В этом же самолёте сидели жители Махачкалы. Женщины с детьми. Уже получается неразбериха с тем, кто свой, а кто чужой. Непонятно, что двигало людьми.

За всё должен кто-то понести ответственность. Тот, кто организует. Ты представляешь, как собрать 500 человек? Ты десять человек не соберёшь. Мы с друзьями не можем собраться вчетвером-впятером. Нужно провести агитацию, чтобы собрать 500 человек. Я сам не знаю. Чтобы собрать людей на субботник, вывешивают объявление в подъезде. Кто-то же это делает. И здесь точно есть люди, которые всех собрали. Нельзя создать толпу из ничего. Тем более целенаправленно приехать в аэропорт, где есть охрана. Это не на ёлку зимой сходить. Эти люди должны нести ответственность. Кого просили простить?

Мы живём в законодательном государстве или как? Наверное, в УК РФ написано, что можно делать, а что нельзя. Пожалуйста, пусть каждый будет нести ответственность за свои действия. Если у людей не хватает ума и рассудительности не делать вещи, которые запрещены законом, нужно за это наказывать.

Понятно, что есть разные ситуации, но это мы не будем брать. Здесь были массовые беспорядки. Не зря же приехала Нацгвардия и начала успокаивать народ», – приводит слова Штыркова Metaratings.