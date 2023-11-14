Порье: я бы подрался и через 6 недель, но настроен на UFC 300

Двукратный претендент на титул UFC в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье высказался о сроках возвращения в октагон и заявил, что готов к бою и через шесть недель.

«Моё нынешнее мышление таково: я бы дрался и через шесть недель, и через восемь недель, если бы бой имел смысл, и я ожидал бы его. Однако, кроме этого, существует шанс подраться на UFC 293, а это большое событие.

Я был в промоушене с UFC 125 и пропустил UFC 200. Знаю, что у меня не будет шансов на UFC 400, так что это отличная возможность, если всё сложится. Я, честно говоря, понятия не имею о сроках моего возвращения, но UFC 300 довольно заманчиво», — сказал Порье в интервью MMA Fighting.

Напомним, в своём последнем бою в июле 2023 года Порье проиграл Джастину Гэтжи нокаутом в начале второго раунда.