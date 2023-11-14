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Уиттакер заявил, что Прохазка мог вернуться в бой с Перейрой, но остановка была правильной

Уиттакер заявил, что Прохазка мог вернуться в бой с Перейрой, но остановка была правильной
Jiri Prochazka
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Бывший чемпион UFC в средней весовой категории (до 84 кг), австралиец Роберт Уиттакер поддержал судейское решение остановить поединок между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой, который стал главным событием турнира UFC 295.

«Думаю, всё было в порядке. Считаю, что остановка была правильной, потому что всё было понятно после того, как он упал после принятых ударов локтями. Иржи даже не защищался, его руки были подняты над головой.

Считаю, что всё было правильно с точки зрения безопасности бойца, и рефери должен был сделать именно это. Хотя Иржи — один из тех парней, которые падают и возвращаются. Это было в бою с Гловером [Тейшейрой]. Ранее он говорил, что в бою с [Домиником] Рейесом был нокаутирован, но вернулся», — сказал Уиттакер на Youtube-канале MMArcade Podcast.

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